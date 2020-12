Belmonte, Sotto, Moreno, nangungunang mayor sa NCR

1 hour ago







Manila, Philippines – Nanguna sa survey si Quezon City Mayor Joy Belmonte tungkol sa pagganap ng mga local chief executive sa National Capital Region na sinundan nina Pasig City Mayor Vico Sotto at Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ito ang resulta ng independiyente, hindi komisyonadong survey na isinagawa ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMDinc). Nakaharap sila sa mga panayam at nakipagtulungan sa 3,500 mga respondente, na hiniling na i-rate ang kani-kanilang mga alkalde hinggil sa labis na pagganap ng trabaho ng kanilang gobyerno para sa taong 2020. Si Paul Martinez ng RPMDinc ay nagsabi na “Ang aming nakaraang survey, Hunyo 2020 Ang Pagrepaso sa Pagganap ng NCR Mayor sa pagtugon at pagtugon sa sitwasyon ng COVID-19 ay nagtulak sa mga LGU na tumulong sa kanilang laro. Sa pagkakataong ito ang aming survey ay isinasagawa na may hangad na masuri ang labis na pagganap ng alkalde ng NCR para sa taong 2020 at upang masukat ang kanilang tawad na muling halalan ”. Si Mayor Joy Belmonte ng Lungsod ng Quezon ay nakakuha ng pinakamataas na rating ng pag-apruba sa mga nasasakupang ito sa 85 porsyento. Ang pangalawa sa pang-limang nangungunang gumanap na NCR mayors ay sina Vico Sotto ng Pasig (82%), Isko Moreno Domagoso ng Maynila (77%), Rex Gatchalian ng Valenzuela (75%), at Marcy Teodoro ng Marikina (72%). Sinundan nina Toby Tiangco ng Navotas (69%), Lino Cayetano ng Taguig (67%), Abigail Binay ng Makati (64%), Carmelita Abalos ng Mandaluyong (55%) at Francis Zamora ng San Juan (53%) ay nasa ikaanim sa 10 ay binigyan din ng isang makabuluhang rating. Ang anim (6) na natitirang lungsod at isang munisipalidad ay nakakuha ng mababang mga rating ng pag-apruba at naitala rin ang pinakamababang rating ng pag-apruba na kung saan ay ang mga sumusunod: Pasay (30%), Malabon (31%) at Las Pinas (34%). Ang mga alkalde ng NCR na positibong nasuri ng kanilang mga nasasakupan ay nakatanggap ng isang malakas na suporta para sa muling halalan sa halalan. Habang ang mga na-rate na mababa patungo sa kanilang rating ng pagganap ng trabaho ay nakatanggap din ng mababang suporta sa kung hihilingin ba silang muling tumakbo para sa isa pang pampublikong tanggapan (huling mga termer). Kapansin-pansin, ang lahat ng NCR mayors ay napabuti sa kanilang mga rating ng pagganap kumpara sa Hunyo 2020, subalit, may ilang nabagsak. Sa mga kulang, dapat nilang tandaan na ang hakbang sa pag-apruba ng trabaho ay medyo pabago-bago ng likas na katangian. Ang mga nasasakupan ay may posibilidad na gamitin ang kanilang rating ng alkalde ng Lungsod bilang isang imbakan para sa kanilang mga damdamin tungkol sa kung ano ang nangyayari sa lungsod sa pangkalahatan, at ang mga damdaming iyon ay napapailalim sa mabilis na pagbabago. Sa NCR, kumportable ang mga nasasakupan tungkol sa pagbabago ng mga rating na ibinibigay nila sa alkalde sa isang panandaliang batayan. Dapat palaging isipin ng mga alkalde na sila ay “sinusuri” araw-araw, lingguhan, at buwan. Madaling makita ng publiko ang kritiko ng alkalde, markahan siya pataas o pababa batay sa pinakabagong impormasyon na nakukuha nila. Sa NCR, mahalagang tandaan na ang City Mayor ay halos palaging nasa balita (social media). Mayroong sapat na daloy ng impormasyon mula sa kung saan ang publiko ay maaaring magpasya sa pagganap ng alkalde sa pang-araw-araw at lingguhan sa bawat batayan. Halimbawa sa Lungsod ng Quezon — batay sa nangungunang mga feedback sa isip, si Mayor Joy Belmonte ay palaging nakikita sa bakuran ng lahat ng mga barangay na nangangalaga sa mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan habang ang kanyang koponan sa social media ay umakma sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko kung paano ang kanilang Alkalde namamahala at namuno sa mga tanggapan sa City Hall — ngayon ay tinawag nila siyang “Our hands-on Mayor”. Sa katunayan, sa NCR ang sentimyento ng publiko na ang QC, Pasig at Maynila ay parang nakikipagkumpitensya sa bawat isa sa paghahatid ng mga serbisyo at inobasyon – maaari itong gayahin ng ibang mga lungsod. Sino ang makikinabang dito? Ang publiko. ”- Dr. Paul Martinez. Tinanong din ang mga respondente matapos bigyan ang kanilang rating ng pagganap ng trabaho kung magboboto o hindi iboboto ang kanilang alkalde kung tatakbo sa halalan at ito ang mga resulta — Sotto ng Pasig (77%), Belmonte ng Lungsod ng Quezon (75%), Domagoso ng Maynila (72%), Teodoro ng Marikina (65%), Cayetano ng Taguig (63%), Tiangco ng Navotas (61%), Binay ng Makati (60%), Abalos ng Mandaluyong (51%) . Sa mga huling termino na si Gatchalian lamang ng Valenzuela (70%) ang nakatanggap ng isang malakas na suporta sa pag-back kung balak niyang tumakbo para sa isa pang lokal na posisyon. RNT