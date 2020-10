BFAR Region 2 sa mga kabataan: Magsumite ng scholarship application

Manila, Philippines-Pinili ng grupo ng mga siyentista mula sa Pilipinas, Malaysia, at Australia na gamitin ang social media platforms para i-monitor ang distribusyon at ipaunawa ang kahinaan ng mailap na ornate eagle ray o Aetomylaeus vespertilio. Inilabas kamakailan ang resulta ng isang pag-aaral na pinamagatang “Citizen science sheds light on the cruptic ornate eagly ray Aetomylaeus vespertilio” na pinangunahan ng marine experts mula sa Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines (LAMAVE), Universiti Malaysia Sabah at James Cook University. Inalisa sa naturang pag-aaral ang mahahalagang larawan na malayang ipinakita sa internet-based social media platforms, kabilang ang Facebook, Instagram, Twitter, at Youtube sa pagitan ng mga buwan ng Pebrero at Marso 2019 para ianalisa ang distribusyon ng ornate eagle ray. Gamit ang kanilang mga larawan, hinanap ng mga researcher ang unique spot pattern sa pelvic at pectoral fins ng bawat stingray. Kabuuang 53 ulat ng species ang natagpuan, kabilang ang 46 individuals mula sa Red Sea (Sharm El Sheikh, Egypt), Seychelles, South Africa, Maldives, Malaysia, Philippines, Palau, at Australia. Lumabas din sa pag-aaral na maraming ulat na natuklasan sa social media ay nangyari sa marine protected areas, tulad sa Ningaloo Reef at Great Barrier Reef sa Australia, at Cagayancillo, Palawan sa Philippines. Natuklasan din na kumplikado ang pagiging epektibo ng MPAs sa pangangalaga ng rays at iba pang mobile species at dahil hindi pa ganun katiyak na protektado nga ang species sa mga umiiral nang protected areas, hinihikayat na pakilusin ang citizen science para makatulong sa pag-monitor sa mga naturang lugar. Nabatid na ang citizen science‐sourced data na sini-share ng publiko at inaanalisa ng mga siyentista ay nakatutulong sa pang-unawa sa kahinaan ng naturang species subalit nagsisilbing oportunidad para sa konserbasyon nito. RNT