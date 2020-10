BIDAfriday: Sarah Geronimo-Guidecelli, Popstar Royalty

1 hour ago







Manila, Philippines – Si Sarah Geronimo-Guidecelli ay isang Pinay singer, dancer, actress, record producer, at endorser.

Ipinanganak siya noong Hulyo 25, 1988 sa Santa Cruz, Manila.

Nagsimula ang karera niya sa showbiz matapos manalo sa Star for the Night, isang singing contest sa telebisyon.

Matapos manalo, nagkaroon siya ng recording contract sa Viva Records kung saan inilabas niya ang kauna-unahang album nitong Popstar: A Dream Come True noong 2003.

Ilan sa hit songs nito ang “To Love You More,” “Forever’s Not Enough,” “Sa Iyo,” “I Want to Know What Love Is,” “How Could You Say You Love Me,” “Right Here Waiting For You,” “Please Be Careful with My Heart,” “Sino Nga Ba Siya,” “It Takes A Man And A Woman,” “Ikot-Ikot,” “Kilometro,” at ang nagviral na “Tala.”

Nagsagawa rin ng mga concert si Sarah na lahat ay naging sold-out sa loob man o sa labas ng bansa.

Magaling ding aktres si Sarah, ilan sa mga pelikula nito ang pumatok sa takilya, tulad ng pinagbidahan nito at ni John Lloyd Cruz na “A Very Special Love,” You Changed My Life,” at “It Takes a Man and a Woman.”

Naging highest grossing Filipino film of all time noong 2013 ang Takes a Man and a Woman,”

Bumida rin siya sa “The Breakup Playlist,” “Won’t Last a Day Without You,” “Maybe This Time,” at “Finally Found Someone.”

Hindi lamang pumatok sa takilya ang mga pelikula na ito, humakot din ng mga parangal.

Sa mahigit na 200 awards na nakuha ni Sarah, ilan dito ay 12 Awit Awards, walong Aliw Awards, 28 Myx Music awards, FAMAS Golden Artist Award.

Nagkamit din ng parangal ito sa labas ng bansa tulad ng Best Asian Act sa Mnet Asian Award (2012), Best Southeast Asian Act sa MTV Europe Music Awards (2014), Best Selling Filipino Artist sa 22nd World Music Awards, at Best Asian Performer sa Rock Roll of Honour Awards (2016).

Hinirang din itong Anak TV Hall of Fame noong 2013, Goodwill Ambassador for Music ng National Commission for Culture and the Arts, at Ani ng Dangal.

Isa rin siya sa voice coach sa The Voice Philippines.

Isa rin siya ng host sa mga singing contest sa TV.

Ikinasal siya sa long-time boyfriend na si Matteo Guidicelli ngayong taon. RNT/ELM