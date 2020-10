BIDAfriday: SB19, A’tin ‘To!

Sila rin ang ang kauna-unahang Southeast Asian act na pumasok sa Billboard Social 50 na nakikipagsabayan lang naman sa K-pop band na BTS, Blackpink, at iba pang mga sikat na singer o banda sa Korea at US.

Wish Music Awards – Breakthrough Artist of the Year (2020)

Wish Music Awards – Wishclusive Pop Performance of the Year (2020)

Myx Music Awards – New Artist of the Year (2020)

Myx Music Awards – Artist of the Year (2020)

Myx Music Awards – Song of the Year (2020)

May kanya-kanya ring posisyon ang bawat miyembro nito, si Ken bilang main dancer, at vocalist; Josh bilang lead rapper; Justin bilang vocalist; Sejun bilang leader, main rapper, at lead vocalist; at si Stell bilang main vocalist, at lead dancer.