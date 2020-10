Bill sa proteksyon ng babaeng detainees vs sexual abuse, ipasa na – De Lima

34 mins ago







Manila, Philippines – Hiniling ni Senador Leila de Lima sa kasamahan na tulungan siyang isulong ang mabilisang pagsasabatasng kanyang panukala na naglalayong bigyan ng proteksiyon ang kababaihang detainees laban sa sexual harassment at iba pang uri ng pang-aaabuso habang nakakulong.

Sa pahayag, sinabi ni De Lima na kailangan nang maipasa ang Senate Bill (SB) No. 378 matapos mapaulat na inabusong seksuwal si dating Vice Mayor Nova Parojinog saloob ng PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City.

“ Kung nagagawa ang ganitong pang-aabuso sa isang high-profile detainee sa loob mismo ng Camp Crame, paano pa kaya sa mga ordinaryong correctional facilities?” tanong ni De Lima sa kanyan Dispatch from Crame No. 937.

“Violence against Women (VAW) in detention is an institutional problem which persists with brazen impunity. Walang ibang matakbuhan ang mga kababaihang detainees kaya nananahimik na lang ang marami sa kanila. Kaya’t tuloy-tuloy ang pang-aabuso hanggang sa nagiging bahagi na ito ng kultura sa mga kulungan sa ating bansa,” dagdag ng senador.

Base sa ulat ng media, sinibak si Police Lt. Col. Jigger Noceda, hepe ng PNP Custodial Service Unit, matapos itong kasuhan ng kasong kriminal matapos abusuhin si Parojinog na nagsasabing inabuso siya ng dalawang beses noong Hunyo 9 at Setyembre 7.

Kinasuhan si Noceda ng PNP Women and Children Protection Center (WCPC) ng kasong attempted rape, acts of lasciviousness, unjust vexation, at paglabag sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act of 2019 sa Quezon City Prosecutor’s Office noong October 7.

Kahit pinalasamatan ni De Lima ang mabilis na aksiyon sa PNP laban kay Noceda, dapat magkaroon din ng kongkreto at epektibong mekanismo upang tugunan ang hinaing ng Persons Deprived of Liberty (PDLs), at isabatas ang investigative procedures sa pagproseso ng kaso ng pang-aaabuso na isinusumbong ng kababaihang detainees sa mga kulungan at correctional facilities.

“As early as 2017, I have been pushing for the passage of Women in State Custody Act, which I re-filed this 18th Congress as Senate Bill (SB) No. 378, to protect female PDLs from sexual and other abuses,” aniya

“It’s time that my colleagues in the Senate support this measure and investigate these VAW cases which may be piling up already and becoming a human rights crisis. Hindi dapat natin pinapalampas ang anumang pang-aabuso na ginagawa ng mga nasa kapangyarihan lalo na sa mga bulnerableng sektor, gaya ng kababaihan.” Ernie Reyes