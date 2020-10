Bin Laden buhay na buhay sa maniobra nina Biden, Obama at Hillary – Trump

Isabela, Philippines-Isang mister na iniwan ng misis ang naburyong hanggang pinagtataga ang natutulog na ina at kapatid sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Cabisera 2, Ilagan City, Isabela. Kinilala ang biktimang sina Dina at Jay-ar Fariñas habang ang suspek ay si Manuel Fariñas na residente rin sa naturang lugar Ang mag-ina na nagtamo ng mga taga ng itak ay kasalukuyang inoobserbahan sa Faustino Dy Sr. Memorial Hospital. Napag-alaman na simula nang iwanan si Manuel ng kanyang misis, hindi na ito nakatutulog at laging balisa. Pansamantalang nasa kulungan ng pulisya ang suspek habang inihahanda ang kaso laban sa kanya. REY VELASCO