Binatilyo nangulila sa ama nagbigti

Manila, Philippines-Idinulog sa gobyerno ni Senior Citizen Partylist Congressman Rodolfo Ordanes na gawing prayoridad sa pagbibigay ng tulong ang mga nakatatanda na lubhang naapektuhan ng super typhoon Rolly. “Tinutukan ko sa telebisyon, radyo at social media ang mga pangyayari at tunay naman na nakapanlulumo ang mga imahe…mga bahay na natabunan ng putik, mga tao na kinailangan nang umakyat sa bubungan ng bahay para makaligtas sa rumaragasang baha, mga napinsalang bahay at nasirang ari-arian,”ani Ordanes. Ayon sa mambabatas, nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga senior sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. Binanggit nito na nakasaad sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, na prayoridad na mabigyang-tulong ang mga nakatatanda, partikular na ang mga gamot, pagkain at kanilang mga pangangailangan. “Hindi man tayo magkakasama pero nararamdaman ko ang paghihirap at bigat ng inyong kalooban. Walang makatatanggi sa kahalagahan ninyo sa ating lipunan, ang dunong at karanasan na inyong naibahagi ay nagsisilbing gabay ng mga sumunod na henerasyon,” mensahe ni Ordanes sa mga senior. Una nang sumulat si Ordanes kay Pangulong Duterte para payagan na ring makalabas ang mga ‘senior’ na nasa edad hanggang 70 pagsapit ng Disyembre. “Sana sa pagsapit ng Disyembre o mas maaga pa, payagan na ang mga senior up to 70 years old na lumabas ng kanilang mga tahanan para makabili ng gamot sa botika, makabili ng pagkain at inumin, makapagsimba, at makita ang mga anak, apo, pamangkin, at inaanak,” katwiran ng mambabatas. RNT