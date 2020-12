Bishop Pabillo sa mga Katoliko: Mangumpisal para sa paghahanda sa Pasko

3 hours ago







Manila, Philippines – Nanawagan ang isang lider ng Simbahan sa mga Katoliko na kumuha ng Sakramento ng Kumpisal bilang paghahanda para sa Pasko.

Ito ay bilang bahagi na rin ng pagdiriwang ng Ikatlong Linggo ng Adbiyento bukas, Disyembre 13.

Sinabi ni Catholic Bishops’ Conference of the Philippines-Episcopal Commission on the Laity chairman and Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick S. Pabillo na ang panahon ng Adbiyento ay isang panahon ng pagsasamalain at penitensya.

Panahon aniya para ikumpisal ang ating mga kasalanan para na rin sa preparasyon ng Kapaskuhan at kapanganakan ni Jesus.

Sinabi ni Pabilo na bagamat nalinis na tayo sa Bautismo, may mga pagkakataong naghuhulog tayo sa tukso at gumawa ng kasalanan at kailangan nating ikumpisal at mag-sorry para sa mga paglabag na ito.

Sa pamamagitan aniya ng kumpisal, ang kadalisayan ng mga puso at isipan ay naibalik at ang mga matapat ay nakapagbabago ng kanilang buhay at nagtatag ng isang malapit na ugnayan sa kanilang Maylikha.(Jocelyn Tabangcura-Domenden)