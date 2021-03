Biyuda ni April Boy, muntik nang magpakamatay!

Manila, Philippines – Kahit ilang buwan nang binawian ng buhay si April Boy Regino ay hindi pa rin maka-move on ang naulilang asawa nitong si Madel de Leon. Nitong March 3 ay mag-isang ginunita ni Madel ang kanilang ika-37 anibersaryo ng kanilang kasal. Kasabay pala nilang ikinasal noon sina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Ito ang dahilan kung bakit diehard Sharonians pala ang mag-asawang April Boy at Madel. Noong panahong maysakit din daw ang asawa’y hindi nagkait ng tulong ang Megastar kaya abut-abot ang pasasalamat ni Madel. Sa sobrang kalungkutan daw ng pagkawala ni April Boy ay naisip daw ni Madel na mag-overdose para hindi na sikatan ng araw kinabukasan. Ang mga anak daw niyang maiiwan kung sakali ang inaalala niya. Tiyak ding hindi ‘yon gugustuhing mangyari ni April Boy kung saan man ito naroon ngayon. Alam naman nating hindi sagot sa mga problema ang pagpapatiwakal dahil hiram lang ang ating buhay. Ronnie Carrasco III