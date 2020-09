Bobo si Ridon–Usec. Antiporda

IDINEPENSA ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapaganda at rehabilitasyon ng Department of the Environment and Natural Resources sa Manila Bay sa pamamagitan ng paglalagay ng dinurog na dolomite.

Ginawa ni DILG Secretary Eduardo M. Año, vice chair ng Manila Bay Task Force, ang pahayag bunsod ng alegasyon ng opposition groups na delikado ang dolomite sa kalusugan ng tao.

Ayon kay Año, ang dolomite ay pangkaraniwang materyal na ginagamit sa pagpapatibay at pagpapalusog ng mga beach sa maraming bahagi ng bansa at ng mundo.

Sinabi ni Año na nauna nang inihayag ng Department of Health na ang dolomite na ginamit sa Baywalk ay mas malaki kaysa sa alikabok, kaya’t ‘di ito humahalo sa hangin at hindi rin delikado sa sinomang indibidwal.

Sa sandali umanong matapos ang proyekto, iimbitahan nila ang publiko na i-enjoy ang pinaganda at pinalusog na beach para mapatunayan nilang ‘di ito delikado.

Ayon sa DOH, tanging ang dolomite sa porma ng alikabok ang nakaiirita at ang size ng dolomite sands sa Manila Bay project ay 2mm hanggang 5mm na 100 beses na mas malaki kaysa sa alikabok.

Idinagdag pa ng DOH na ang bultuhang dolomite ay hindi delikado sa kalusugan.

Sinabi naman ni DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya na taliwas sa pahayag ng ilang kritiko, tanging P28M mula sa P389M alokasyon ang ginamit sa dinurog na dolomite rocks.

“That already covers the price of dolomite sand, transportation cost, taxes, and other fees. That’s the package of the cost including delivery from Cebu to Manila Bay. It’s not P389M but P28 million,” ayon kay Malaya.

Sinabi ng DENR na ang kanilang pondo ay mula sa isang special purpose fund sa ilalim ng 2019 General Appropriations Act na inilaan para sa rehabilitasyon ng Manila Bay.

“The project was approved by Congress under the 2019 General Appropriations Act, it underwent competitive bidding under RA 9184 and was awarded prior to the global pandemic. The government cannot simply stop a project when it is already under contractual obligation to proceed. We also have a responsibility to clean up and rehabilitate Manila Bay for ourselves and future generations,” paliwanag ni Malaya.

Bukod dito, ang halagang inilaan ng Kongreso para sa proyektong ito ay hindi kinuha sa pondong nakalaan sa COVID-19 response ng gobyerno.

“This was sourced from the 2019 GAA, the funds for COVID are in the 2020 GAA, Bayanihan I and now Bayanihan II; hence, this project has no effect whatsoever on government’s COVID response,” aniya pa.

Hinikayat ni Malaya ang mga kritiko na pag-aralan ang isyu bago gumawa ng mga walang basehang alegasyon laban sa naturang proyekto ng gobyerno.

Handa umano sila sa anomang imbestigasyon sa naturang proyekto, maging sa court of justice o sa court of public opinion lalo na’t lahat ng mga kritisismo ay wala sa lugar.

Nakikipag-ugnayan umano ang DILG sa DENR at DOT bilang bahagi ng 13 Mandamus agencies na inatasan ng Korte Suprema na magsagawa ng clean-up, water quality improvement at over-all rehabilitation sa Manila Bay.

Sa ilalim ng Mandamus na inisyu ng Korte Suprema noong Disyembre 18, 2008, inatasan ang DILG, DENR at 11 pang ahensya ng pamahalaan na i-rehabilitate at i-preserve ang Manila Bay para maging kaaya-aya ito para sa swimming, skin diving at iba pang uri ng contact recreation sa katubigan.

Inatasan umano ng SC ang DILG na pakilusin ang local governments units sa Region III, IV-A at NCR na nasa paligid ng Manila Bay watershed na magsagawa ng mga programa at aktibidad para sa rehabilitation, information and education campaigns para magkaron ng kabatiran ang publiko at maging kabahagi ng proyekto.

Noong Pebrero 2019, nag-isyu ang Pangulo ng Administrative Order No. 16 na nag-aatas na bilisan ang clean-up at rehabilitation ng Manila Bay at bumuo ng Manila Bay Task Force sa pamumuno ng DENR kasama ang DILG at DOT bilang vice chairs.

Bago ang global pandemic, linggo-linggong nagsasagawa ng clean-ups ang DILG at iba pang ahensiya sa dalampasigan ng Manila Bay sa tulong ng LGUs, barangays at Civil Society Organizations. RNT