Bong Go: Kahit may bakuna na, ‘wag maging kampante vs COVID-19

Manila, Philippines – Maliban kung pabibilisin pang gobyerno ang takbo ng COVID vaccination, hindi mangyayari ang sinasabing herd immunity sa 2023, ayon kay Senador Panfilo Lacson.

Sa pahayag, sinabi ni Lacson na marami pang bagay na puwedeng baguhin o paunlarin ng pamahalaan sa pagtugon sa pandemya, isang taon matapos isailalim sa community quarantine ang Metro Manila laban sa pagkakalat ng COVID.

“Unless we accelerate the pace of vaccination, medyo matatagalan tayo. As of March 10, 114,615 had been vaccinated. At the rate of about 4,000 a day, assuming that the vaccination is not accelerated and assuming we will have the vaccines for the 70-million targeted population for herd immunity, we might not achieve herd immunity until 2033 at the rate we’re doing it now. But if we accelerate and I hope the government would accelerate the vaccination rollout, then maybe we can advance the timetable,” aniya sa panayam.

Idinagdag pa ni Lacson na dapat ikonsidera din ang supply at hindi lamang ang logistics part sa paggawa ng bakuna na makarating sa tudlang indibiduwal.

“We really need to procure and vaccine czar Carlito Galvez Jr. is scrambling to really work on the supply. We can only hope na walang gaps ang deliveries para walang hinto at instead, tuloy-tuloy ang bakuna.”

Sinabi ni Lacson na kahit may mga “good moves” tulad ng 10pm to 5am curfew sa Metro Manila, at ginagamit ng pamahalaan ang police power nito dahil nasa ilalim pa tayo ng public health emergency, maraming bagay na puwedeng baguhin.

“The recent move to impose curfew at least in Metro Manila is a good move. And the government should really use its police power because we’re still under a state of public health emergency under Presidential Proclamation 922,” saad pa nito.

Ayon kay Lacson na may problema sa rating ng Malacanang sa pagtugon sa pandemya na “execellent” dahil ibig sabihin hindi na nito nakikita ang mas maraming bagay na dapat baguhin.

“Kung ganoon ang attitude and they already rated themselves as doing an excellent job, hindi na sila mag-i-improve kasi sagad na. So we have a problem if they actually believe it,” giit ng senador. Ernie Reyes