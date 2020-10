Manila, Philippines – Galit at dismayado, inihayag ni Senator Bong Go na nakasusuka ang natuklasang ginagawang pagmamaltrato ni Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro sa isa niyang household service staff sa nasabing bansa. Kahapon ay kinumpirma ni Go na iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang masusing pagsisiyasat sa pang-aabusong pisikal ni Mauro sa matandang babaeng kasambahay at tiniyak niyang mapapatawan ng mabigat na parusa ang opisyal. “Walang karapatan saktan ng ambassador ang isang kasambahay. Wala pong may karapatang manakit ng kapwa. Inaalagaan kayo nang maayos ng inyong kasambahay, alagaan niyo rin naman nang maayos ang kasambahay ninyo lalo’t kayo na lang nga magkakasama doon sa ibang bansa,” ani Go. “The President has always been firm – the protection and promotion of the rights, welfare and well-being of Filipinos overseas is a paramount responsibility of our Government. Our ambassadors are duty-bound to carry out this mandate, no questions asked,” dagdag niya. Siniguro ng senador na magiging parehas ang isasagawang imbestigasyon laban kay Mauro sa ilalim ng batas, kinabibilangan ng Foreign Service Act of 1991. “Kami ni Pangulong Duterte, uunahin namin palagi ang kapakanan at buhay ng mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho ng maayos para buhayin ang pamilya nila. Lalo na ‘yung mga kababayan nating kasambahay na nawalay sa pamilya para lang makapagbigay ng maayos na buhay para sa kanilang mga anak,” ani Go. “Dapat rin maging patas ang imbestigasyong ito upang lumabas ang katotohanan at mapanagot ang nang-aapi. May order na po ang [Department of Foreign Affairs] na i-recall ang Ambassador at inaasahan nasa bansa na siya ng November 2 para harapin ang imbestigasyon,” idinagdag niya. Binalaan ng senator ang mga ambassador, consuls at iba pang opisyal na dapat ay protektahan at pagsilbihan ang mga kapwa Filipino sa pamamagitan ng pagpapakita ng wastong halimbawa bilang mataas na kinatawan ng bansa sa ibayong dagat. “Paalala ko lang na ang trabaho ng isang ambassador ay pangalagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino at kayo po ang dapat na maging tamang halimbawa sa bawat mamamayan dahil mandato ninyong proteksyunan ang mga kababayan natin sa ibang bansa,” ani Go. “Sabi nga ng Pangulo, regardless of social status, pantay pantay po tayong mga Pilipino. Pareho po kayong mga kababayan sa mata ng Pangulo at sa mata ng batas. Kaya importante po na lumabas ang katotohanan at maparusahan kung mapatunayang nang-api,” idiniin ng senador. Nag-alok siya ng tulong sa biktima ni Amba Mauro na nakabalik na sa Pilipinas mula sa Brasilia, Brazil noong Oktubre 21. “Bukas po ang aking opisina sa household staff na nagtrabaho para sa ambassador. Siya raw po ay nauna nang nakabalik sa bansa. Kung anumang tulong mabibigay namin ay ibibigay ko sa abot ng aking makakaya. Kung gusto n’ya po ng ibang trabaho o maghanap-buhay dito sa ating bansa ay handa po kaming tumulong sa kanya,” anang mambabatas. “Sa sinumang gusto magsumbong ng pangmamaltrato, lalo na ‘yung mga house staff workers at kasambahay na may hinaing, nandito po ang aming tanggapan.” Nangako rin si Secretary Teodoro Locsin Jr. ng DFA na ipapataw laban kay Mauro ang bigat ng parusa ng batas sa ginawang pagmamaltrato sa biktima. RNT