Bong Go sa DBM: Ibalik ang calamity fund ng typhoon-hit LGUs

Manila, Philippines – Hindi kailangan ang paglikha ng Department of Disaster Resilience upang matugunan ang kalamidad kundi isang maayos at mahusay na logistics na kaagad tutugon sa pangangailangan ng lokal na pamahalaan, ayon kay Senate President Pro-Tempore Ralph Recto.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na sagot ang paglikha ng bagong ahensiya sa pagiging bulnerable ng Pilipinas sa mga kalamidad kundi isang ‘logistics answer” lamang.

“There are many gaps in our calamity response and disaster resiliency. But the greatest gap is not the absence of some central agency, but in deployable logistics to respond to calamities,” ayon kay Recto.

Sinabi ni Recto na maraming inisyabit ang puwedeng gawin ngayon na hindi nagkataon sa pagbubuo ng bagong departamento.

“Pagputol ng red tape na nagpapabagal sa pagpapalabas ng calamity fund ang isa.”

“Merong mahabang documentary requirements. Pero kung walang kuryente, nilipad ang computers, wasak ang opisina, nasugatan ang personnel na magco-collate, paano ka gagawa ng request?” ayon kay Recto.

“The Quick Response Fund or QRF should be quickly released. In the case of Bicol and Southern Tagalog, ang relief at rehab dapat singbilis ng hangin ni Typhoon Rolly,” aniya.

Ayon kay Recto, hindi kailangan ang bagong ahensiya sa pagtatayo ng regional hubs at pag-iimbak ng pagkain, gamot, PPERs at construction material. “Dapat naka-preposition na at forward-deploying na ito kaya hindi na tayong magpapadala ng relief goods mula sa Maynila patungo sa lugar na sinalanta.”

“Pag-aralan na rin ang pagbuo ng ‘ready-to-deploy disaster response

brigades,’ with one each stationed in Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao,” dagdag ng senador.

Nilikha mula sa units ng militar at pulisya, bawat brigada ay mayroong isang medical companies, a construction battalion, hygiene at sanitation specialist at iba pa.

Aniya, dapat kalapin din ng pamahalaan ang local shipbuilder sa pagtatayo ng mga hospital ships “We are an archipelago, and when roads are damaged many areas can only be reached by sea.”

“A hospital ship can also be a floating HQ of all disaster response

units. Kung Ro-Ro, puwedeng magsakay ng road clearing equipment at power utility line men. Ang barko, may sariling kuryente—kaya self-contained unit ‘yan,” paliwanag niya.

Hindi natin kailangan ang pagsasama ng ilang ahensiya sa iisang bubong saka tatawagan na itong “department” na tayo sa kalagayan natin na palaging dinadaanan ng kalamidad.

Mas sinusuportahan ni Recto ang malaking pondo para sa lokal na pamahalaan dahil sila ang nandoon sa lugar upang makamit ang katatagan at kahandaan. Hindi natin kailangan ang bigating burukrasya,” giit ni Recto.

“Kung i-diagram mo ang proseso sa pag-avail ng calamity funds, parang wiring ng kuryente. From request to approval, to release, to procurement, to delivery of reconstruction materials, and construction, easily one hundred steps. Kawawa talaga ang mga local governments,” himutok ni Recto. Ernie Reyes