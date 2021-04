BONG GO SA OTORIDAD: PAG-ARALAN ANG IVERMECTIN

59 mins ago







DAHIL sa mga nagsusulong ng paggamit ng Ivermectin bilang gamot sa COVID-19, nanawagan si Senator Bong Go na siya ring chairman ng Senate Committee on Health na pag-aralan ng FDA, DOST, DOH at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalan ang bagay na ito.

Ayon kay Sen. Go, hindi naman ibig sabihin nito ay pinapaboran na ang paggamit ng nasabing gamot upang pagalingin ang mga pasyenteng may COVID-19.

Ito ay panghihikayat lamang na maging bukas ang lahat sa iba’t ibang suhestyong maaaring makatulong sa ating laban sa pandemya.

Nanawagan din si Sen. Go na palawigin pa ng ating pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa medical experts, scientist at health advocates para sa mas bukas na palitan ng kaalaman at suhestyong makapagbibigay sa atin ng karagdagang science-based na pagtugon sa mga suliraning dala ng COVID-19.

Ang panawagang ito ni Sen. Go ay patunay lang na hindi isinasantabi ng ating pamahalaan ang alinmang rekomendasyong may kaugnayan sa ating laban kontra COVID-19. Lalo pa sa panahong tulad nito na muling napuno ang mga pagamutan ng pasyenteng dumaranas ng severe to critical COVID-19 symptoms.

Kung mapatutunayang epektibo nga at maaaring gamitin ang Ivermectin sa mga COVID-19 patients, agad naman itong pahihintulutan ng pamahalaan ngunit sa ngayon ay mainam nang maging maingat tayo at pag-aralan munang mabuti kung makatutulong ba ito o hindi sa mga iinom nito.

Kitang-kita naman natin na ang administrasyong Duterte ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga hakbang upang tugunan ang ating mga pangangailangan sa gitna ng pandemya. Bagay na dapat nating ipagpasalamat dahil hindi basta-basta sinusukuan ng pamahalaan ang laban nating ito.

May mga nagsasabing natalo na tayo ng COVID-19 dahil sa muling paglobo ng kumpirmadong kaso nito at punuan na ang ating mga ospital. Pero ating tandaan na hangga’t hindi tayo sumusuko at patuloy tayong nakikipagbuno, kailanma’y hindi ito maituturing na pagkatalo.

Sa karagdagang panawagan nga ni Sen. Go, humirit ito sa pamahalaan na mas maging bukas sa suhestyon mula sa mga stakeholder dahil ang laban na ito ay hindi kaya ng pamahalaan lamang at malaking tulong ang bayanihan upang mapagtagumpayan natin ang krisis na ito.

Kaya naman huwag nating isipin na pamahalaan lang ang dapat na kumilos para solusyunan ang pandemya. Sa maliit din nating kontribusyon sa pamamagitan ng pagsunod sa health and safety protocol ay makatutulong din tayo sa mabigat nang dalahing ito ng ating gobyerno.