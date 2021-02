Bong Go:  Whole-of-nation approach kailangan sa tagumpay ng COVID-19 vaccination program

Manila, Philippines – Pansamantalang sususpendihin ng House Committee on Dangerous Drugs ang imbetigasyon sa naganap na shootout sa pagitnan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City, batay sa chairman nitong si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers.

“Please be advised that in light of Pres DU30’s instruction to the NBI to conduct an impartial investigation on the PNP and PDEA incident , our scheduled Committee hearing/investigation in aid of legislation on Monday, March 1, 2021 , is temporarily suspended as a courtesy to and in order not to hinder the ongoing investigation…will keep you all posted on the devts,” lahad ni Barbers.

Nauna na nga ritong sinabi ni President Rodrigo Duterte na hihilingin niya sa Kongreso na iantala ang imbestigasyon sa shootout sa pagitan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency upang maipaubaya ito sa National Bureau of Investigation (NBI). RNT/FGDC