Boy Abunda, walang problema sa kalbo!

Manila, Philippines- Marami marahil ang intresadong malaman kung nagpapagupit pa ba ng buhok ang kalbo nang si Boy Abunda.

Ang sagot: oo.

Bago ang pandemic na kinailangang ipatupad ang community quarantine ay regular na pumupunta sa kanyang barbero ang tinaguriang Asia’s King of Talk.

Dahil madalas pumirmi sa bahay, maging ang online show ni Boy (sa kanyang Boy Abunda Talk Channel) ay doon na rin niya isinasagawa.

Ang kanyang long-time friend na si Bong Quintana ang nagsisilbing videographer nito. Pero bukod dito’y Bong has become Boy’s personal barber!

Ang garahe ng kanilang bahay sa Quezon City na ipinaaayos niya ngayon ang nagsisilbing barber shop. Doon muna pansamantala nakatambak ang mga gamit sa bahay while awaiting completion of its construction.

Maliban sa gunting ay kumpleto sa gamit si Bong sa pangggugupit: clipper to shave off Boy’s tiny hair growths, hand towel bilang balabal at pulbos which he puts on Boy’s (oily) scalp before and after the haircut.

Many may not have seen Boy’s old photos kung saan he sported long hair a la hippie. Pero unti-unti raw itong nalulugas sa pagdaan ng panahon na labis niyang ipinagtataka gayong kahit genetic o hereditary ang baldness ay hindi niya ito minana sa kanyang mga magulang.

“But I’ve become used to being kalbo. I believe it should not define you. Kung kalbo ka, eh ‘di kalbo. Kung hindi, eh ‘di hindi,” katwiran ni Boy.

Ang kaibahan nila ni Bong na kalbo rin is that the Pagcor executive does self-haircut.

“Nagsa-shampoo rin ako for the scalp,” aniya.

Palabiro pang sabi ni Bong, “Ito (referring to Boy) ang customer na hindi nagbabayad.” Ronnie Carrasco III