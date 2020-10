Buwanang pagtaas ng utang ng Pinas napigil

Manila, Philippines – Napigil ang buwanang pagtaas ng utang ng pamahalaan makaraan itong magbayad ng utang sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong nakaraang Agosto. Ayon sa Bureau of the Treasury, nagbunga ang pagbabayad ng pagliit ng utang ng pamahalaan sa P9.37 trilyon makaraang maibawas dito ang ₱246.2 bilyong ibinayad nito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaugnay nito, pinakamalaking utang ng pamahalaan ang galing sa mga lokal na nagpapautang na nagkakahalaga ng ₱6.44T samantalang nagkakahalaga naman ng ₱2.93T ang dayuhang utang. Halos tinapatan lang ng ipinambayad sa utang ang inutang ng pamahalaan na P300B sa BSP bilang tugon sa coronavirus disease-19. Sinundan ito ng pangungutang na nagkakahalaga ng ₱540B mula sa BSP pa rin subalit hindi malinaw kung nagastos na kaagad bagama’t nakatakdang dapat bayaran ito sa Disyembre 29, 2020. Samantala, lumaki ang lokal na utang ng pamahalaan dahil sa pag-iisyu nito ng treasury bonds para makapangutang at may pantustos laban sa COVID-19. Iniisyu ang treasury bond ng gobyerno bilang garantiya sa kabayayan ng utang. Pumapaling ang gobyerno sa pag-iisyu ng treasury bond dahil sa kakapusan ng kita ng gobyern at pagkalugmok na rin ng mga negosyo sa bansa dahil sa pandemic. Nakadagdag din sa utang ang P33.22B inutang mula sa labas ng bansa. Subalit sinasabing ang lakas ng piso na P48 laban sa dolyar ay nakatulong din upang lumiit ang halaga ng utang sa P5B. Lumaki ang utang sa labas ng bansa dahil sa mga malalaking proyekto ng pamahalaan na kailangang tustusan din. Subalit, lumiit ang ginagarantiyahang utang ng gobyerno sa ₱445.4B. RNT