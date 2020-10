CA Justice Ricardo Rosario itinalagang bagong SC Associate Justice

56 mins ago







Manila, Philippines – Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Court of Appeals Justice Ricardo Rosario bilang bagong Supreme Court Associate Justice.

Siya ang kapalit ng nagretirong si Associate Justice Jose Reyes Jr. Na nagretiro nito lamang September 18, 2020.

Nabatid na ngayong araw manunumpa si Rosario kay Chief Justice Diosdado Peralta.

Si Rosario ay unang naging prosecutor at hukom ng Manila Metropolitan Trial Court at Makati RTC bago naging justice ng Court of Appeals.

Siya ay nagtapos sa Ateneo De Manila at siya ay member ng Aquila Legis Fraternity.

Dahil naman sa pagkakatalaga kay Rosario, labing dalawa na ang appointee ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Kasama na rito si Chief Justice Peralta. Teresa Tavares