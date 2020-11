Cagayan baha pa rin; nasawi, 69 na

Manila, Philippines – Nagbabala ang Department of Health (DOH) – CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) sa mga indibidwal na huwag gamitin ang kanilang sasakyan bilang “portable aircon room”.

Ayon kay Health Regional Director Dr. Eduardo C. Janairo, naglalabas din ito ng carbon monoxide kaya mapanganib din sa kalusogan kapag nalanghap .

“Please do not sleep inside your vehicles as this is also dangerous to your health for it also emits carbon monoxide and you can be at risk of inhaling it,” binigyan diin pa ni Janairo.

Ginawa ni Janairo ang babala kasunod na rin ng nangyaring insidente ng carbon monoxide poisoning Rizal matapos ang mawalan ng suplay ng kuryente at gumamit ng generator sets dahil sa bagyong Ulysess.

Ayon kay Janairo, base sa kanilang natanggap na ulat, may anim na kaso ng carbon monoxide posinoning kung saan tatlo ang nasawi sa Rodriquez, Rizal.

“They were exposed to fumes from their portable generator,” ayon kay Janairo.

Ito ay pinaimbestigahan na rin ni Janairo sa kanilang Regional Epidemiology Unit para malaman ang buong pangyayari. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)