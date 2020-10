Cargo vessel sa Bohol, nagkaaberya; rescue ops isinasagawa na

3 hours ago







Manila, Philippines – Nagkaaberya ang isang cargo vessel sa bisinidad ng baybayin ng Ubay, Bohol ayon sa ulat ngayong hapon ng Philippine Coast Guard (PCG).

Ipinadala na rin ng PCG ang kanilang MCS 3005 mula Aduana Wharf, Cebu City upang magsagawa ng search and rescue operation at inspection para sa posibleng oil spill.

Ayon pa sa PCG, ang MV The Good Fortune na isang cargo vessel ay nakaranas ng engine trouble sa bisinidad ng 8.5 nautical miles east ng Ubay Bohol at 13 nautical miles west ng Maasim, Southern Leyte ngayong hapon.

Galing umano ang barko sa Naga, Cebu alas 6 ng hapon kahapon patungong Bicol.

Inalerto na rin ang lahat ng Coast Guard Stations and Sub-Stations sa Leyte at Bohol na maghanda para sa posibleng personnel at vessel augmentation.

Dagdag pa ng PCG, na-idineploy na rin ang Coast Guard Sub-Station Ubay ang kanilang AB-096 kung saan sakay ang PCG personnel na sinanay sa SAR operations at oil spill inspection upang suportahan ang MCS-3005.

Ang nasabing mga floating asset ay umalis sa Port of Ubay, Bohol ngayong alas 2 ng hapon. Jocelyn Tabangcura-Domenden