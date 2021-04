Casimero vs Rigondeaux kasado na sa Agosto 14

MANILA, Philippines – Bunsod nang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 nitong nakaraang mga linggo, pinaalalahanan ni Philippine Sports Commission (PS) Chairman William Ramirez ang lahat na mag-ingat sa COVID-19.

Matapos magpatupad ng 10-workday lockdown sa dalawang complex ng ahensiya simula noong Martes, isiniwalat ni Ramirez na isinasagawa na ang matinding disinfection sa pasilidad at pinalakas na rin ang kanilang health-security protocols.

Naalarma ang ang sports chief sa mataas na bilang ng tinatamaan ng COVID-19 sa kanilang huling ginawang testing.

“We sent all athletes home even before the imposition of the first lockdown last year,” ani Ramirez sabay paliwanag na wala ng atleta ang nag-eesayo o nanatili sa pasilidad ng ahensiya dahil ginamit ang mga ito sa isolation at quarantine ng mga may kaso ng COVID-19 sa ilalim ng “we heal as one centers.”

Ilang sa mga tulong na ibinigay ng PSC sa atleta at NSa ay ang pag-alalay sa RT-PCR testing kapag kinakailangan para sa kanilang training o kumpetisyon.

Inabisuhan ni Ramirez ang lahat ng NSAs na maging maingat at laging paalalahanan ang kanilang atleta na sundin ang basic protocols: “in this case, it is better to be safe than sorry.”

Ilang sa mga sports ay nag-eensayo sa ilalim ng kanilang NSAs sa venues na hindi sakop ng pasilidad ng PSC.

Upang lalong paigtingin ang paglaban ng PSC kontra COVID-19, itinalaga ni Ramirez si Assistance and Coordination Division Chief at head ng PSC Emergency Response Team, Manuel Bitog bilang head ng Risk Management Team at inatasan din si Executive Director Atty. Guillermo Iroy, Jr. na ipatupad ang mas mahigpit na protocols at palakasin ang QR code-based monitoring system sa ahensiya upang mapadali ang contact tracing.Rico Navarro