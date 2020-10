CBCP nakiisa sa World Mental Health day

Manila, Philippines-Nanindigan ang Department of Environment and Natural Resources na hindi nakapipinsala sa kalikasan ang inilagay na dolomite sand sa Manila Bay at hindi rin ito nakapipinsala sa kalusugan dahil hindi umano ito maaaring masinghot. Ayon kay DENR Asec. Daniel Darius Nicer, wala ring epekto sa kalusugan ang dolomite at lalong hindi nakapipinsala sa karagatan ng Manila Bay patunay rito, walang isdang napinsala sa baybayin. “Yung dolomite sand na nasa Bay Walk ‘di puwedeng masinghot ‘yun at hindi nakasasama sa lungs,” ani Nicer. Sa virtual presser ngayong Biyernes, sinabi ni Nicer na dati nang idineklara ang Manila Bay bilang tourism area kung kaya’t nais nilang ibalik ang ganda nito. Samantala, sinabi naman ni DENR Usec. Benny Antiporda na kailangan nilang linisin ang Manila Bay at i-develop ito mula sa dating imahe nito na tambak ng basura. Itinanggi ni Antiporda na nawa-washout na ang inilagay na dolomite sand sa Manila Bay bilang bahagi ng beach nourishment project sa baybayin. Ayon kay Antiporda, walang katotohanan ang mga lumalabas na ulat hinggil sa pag-erode ng inilagay na dolomite sand sa Manila Bay. “Yung isyu na mawa-wash out (dolomite sand) imposible po ‘yun kung may malakas na storm surge,” ayon pa kay Antiporda. Sinabi pa ni Antiporda na ang kabuuang proyekto ng Manila Bay rehabilitation, kasama ang paglalagay ng dolomite sand sa baybayin ay nagkakahalaga ng P389 milyon. Hindi rin umano totoo ang ulat na nagpapabaya ang DENR at inuubos ang pondo ng bayan sa naturang proyekto. Nabatid pa kay Antiporda na bukas sila sa sinoman na gustong tumulong para sa proyekto ng Manila Bay rehabilitation. Idinagdag pa nito na ang beach nourishment ang bagong proyekto para protektahan ang Manila Bay at walang sinisira ang DENR sa halip tinanggal nila ang basura sa baybayin upang ibalik ang ganda nito. SANTI CELARIO