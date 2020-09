CDO sa dolomite mining sa Cebu, oks sa DENR

Manila, Philippines – Giniit ng Department of Health (DOH) na nasa Inter-Agency Task Force (IATF) on COVID-19 ang magdedesisyon para sa hinihiling na deployment ban ng mga health workers.

“Pinagusapan ‘yan sa IATF nung isang araw. There was this discussion. I think IATF will be coming out kung ano man ang naging desisyon nila through a resolution,” pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sabi pa ni Vergeire na suportado nito ang nasabing proposal kung mayroon na itong kontrata sabay sabing mayroon ding benepisyong natatanggap ang ekonomiya ng bansa mula sa nagtatrabaho sa ibang bansa.

Matatandaang pinatupad ang deployment ban ng mga health worker upang matugunan ang pangangailan ng bansa sa gitna ng pandemya.

Dagdag pa nito na kapag umayos na ang sitwasyon maaaring bawiin ito ng pamahalaan.RNT/ELM