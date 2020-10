CHR: Pagpatay kina Echanis, Alvarez iimbestigahan

“All over the country po ito ipapamahagi. Natutuwa po ako dahil ang gusto naman po natin ay mabigyan ng sapat na kagamitan laban sa sunog ang iba’t ibang lugar — hopefully sa lahat ng sulok po ng bansa ay handa po tayo,” ani Go. Personal na pinuri at pinasalamatan ni Go ang mga local chief executive —partikular na ang mga city mayor sa National Capital Region, ang mga dumalo sa event at ang mga lumahok sa Zoom—sa kanilang patuloy na pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagsisikap ng administrasyon na maibangon ang buhay ng mga Filipino sa gitna ng kasalukuyang krisis sa bansa. “Salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa gobyerno. Hindi po magiging successful itong laban natin sa COVID-19 kung hindi sa tulong ng mga mayors natin,” sabi ni Go. “Dahil mahirap ang panahon ngayon, we have to adjust to the new normal pero konting tiis lang po. Alam kong hirap po kayo. Kami ni Pangulong Duterte, hindi kami nawawalan ng pag-asa, magtulungan lang po tayo. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong kapwa Pilipino,” aniya. Umapela siya sa national government at LGUs na ipagpatuloy ang pagtutulungan para sa kapakanan ng sambayanang Filipino. “Patuloy lang po tayong magbayanihan at magmalasakit sa isa’t isa. Unahin po natin ang interes, kapakanan at buhay ng bawat Pilipino lalo na ang mga mahihirap at pinakanangangailangan,” sabi ni Go. “Patuloy rin po akong magsisilbing tulay ninyo sa Pangulo. Gagawin ko po ang lahat sa abot ng aking makakaya para matulungan kayo at makapagserbisyo sa mga tao sa lugar ninyo. Sa pagkakaisa natin, maiaahon rin natin ang ating mga kababayan mula sa pagsubok na ito,” dagdag niya. Binati rin ng senador ang DILG at BFP dahil natupad ang pagbili ng 84 mga fire trucks na magagamit sa pagresponde sa mga sunog. Sinabi ni Go na maraming munisipalidad partikular sa mga malalayong lugar ang hindi kayang makabili ng modernong gamit kaya naman agad itong ipamamahagi sa kanila. Tiniyak ni Go na uunahin ng administrasyon ang pagbibigay ng mga modernong gamit sa mga bumbero para magawa nila nang maayos ang kanilang tungkulin sa bansa at sa taumbayan. Sinabi ng senador na wala pa man siya sa Senado ay madalas na siyang nagpupunta sa mga nasusunugan upang tumulong kaya nasaksihan niya ang mga pangangailangan ng mga tauhan ng BFP.