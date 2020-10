Christmas food packages ipamamahagi sa 650K pamilyang Manileño

Manila, Philippines – Nagbabala ang Department of Health-CALABARZON sa publiko hinggil sa mga ulat mula sa mga suppliers at contractors ng umanoy misrepresentation ng nasabing tanggapan.

Ayon sa inilabas na Center for Health Development (CDC)Advisory no. 2020-43 na pirmado ni regional Director Eduardo C. Janairo, may mga nagso-solicit ng donasyon at financial assistance para umano sa COVID-19 response.

Sa abiso, sinabi pa ni Janairo na ginagamit umano ang kanyang pangalan pati na rin sa mga kasapi ng DOH Executive Committee sa pangongolekta.

Paalala ni Janairo na walang anumang instruction na nagmumula sa kanilang opisina at walang inilalabas na kautosan ng taga DOH-CHD man o hindi sa pamamagitan ng kanyang katauhan para magsolicit ng pondo sa kahit sinuman o kaya entity.

Inilabas ni Janairo ang nasabing abiso upang maging alerto at mapagmatyag ang publiko hinggil sa mga mapagsamantala sa panahon ng COVID-19 pandemic. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)