Comelec nagtatag ng Bangsamoro Electoral Office sa ARMM

Manila, Philippines – Nagtatag ng Bangsamoro Electoral Office (BEC) ang Commission on Elections (Comelec) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Sa Resolution No. 10680, sinabi ng Comelec na ito alinsunod sa Republic Act No. 11054 o Organic law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Ang BEO ayon sa Comelec ay itinatag sa pamamagitan ng pag-convert sa Office of the Regional Election Director sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Ayon pa sa Comelec, ang BEO ay dapat nasa ilalim ng pangangasiwa at kontrol ng Komisyon at dapat gampanan ang mga tungkulin ng opisina ng Regional Election Director in the ARMM.

Alinsunod sa RA No. 11054, sinabi pa ng Comelec na kikilalanin ng BEO ang mga political parties na inaprubahan ng Komisyoan at irehistro ang mga political parries na may kwalipikasyong iattaalga ng Bangsamoro Electoral Code.

Sinabi pa ng Comelec na dapat magsagawa ang BEO ng administrative supervision at control sa lahat ng mga tanggapan ng komisyo sa BARMM kasama na ang opisina ng Election Officer sa Isabela City.

Ayon pa sa Comelec, habang nakabinbin ang pagpapatupad ng Bangsamoro Electoral Code at para s amga layunin ng pamamahala ng halalan, ang 63 na mga barangay sa mga munisipalidad ng Aleosan, Carmen, Kabacan, Midsayap, Pilot, at Pigcawayan, lahat sa North Cotabato, na bumoto para isama sa BARMM ay dapat pa ring maituturing na bahagi ng mga munisipalidad at lalawigan kung saaan sila nabibilang bago ang pagpapatibay ng Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Jocelyn Tabancgura-Domenden