Community quarantine ng NCR+ pag-uusapan sa Abril 10 – Palasyo

15 mins ago







Manila, Philippines – Nakatakdang pag-usapan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang ipatutupa na quarantine classification sa Metro Manila at apat na karatig na bansa, batay sa Malakanyang.

“The Inter-Agency Task Force shall meet on Saturday, April 10, 2021, to discuss the quarantine classification of the National Capital Region Plus,” saad ni Presidential Spokesperson Harry Roque

Magugunitang nasa ilalim ng enhanced community quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal o ang tinatawag na “NCR Plus,” buhat pa noong Marso 29. RNT/FGDC