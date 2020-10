Computer shops ipagagamit sa pag-aaral ng mga bata-task force 

Manila, Philippines – Sinagot ng Department of Health (DOH) ang isyu hinggil sa expired at overstocked na gamot at suplay.

Base umano sa kumakalat na balita, sa nagdaang dalawang araw ay umabot sa P2.2 bilyon halaga ang expired na gamot at medical, dental supplies .

Paliwanag ng DOH na ang CY 2019 COA- Consolidated Annual Audit Report (CAAR) kung saan ang mga artikulo ay base sa CY-209 na nangangahulugan na ito ay saklaw sa panahon ng January hanggang Decemebr 2019.

Dagdag pa ng DOH na ang kasalukuyang estado ng DOH Central Office ngayon ay iba lalo na sa mga sumusunod.

Sa expired commodities, nakalagay sa COA report na ang DOH central office ay mayroong P166.320 halaga.

Ito ay ukol sa 840 dental kits na natitira sa nabiling 63,250 kung saan ang 62,410 (98.67%) nito ay naipamahagi na.

Tanging ang flouride toothpaste na isa lamang bahagi ng dental kits ang may expiry date.

Ang ibang bahagi ng natitiang 840 kits lalo na ang kiddie toothbrushs at germicidal soap per kit ay nagagamit at naipapamahagi.

Sa overstocked at mabagal na paggalaw naman ng idle commodities batay sa COA report, nagkakahalaa ito ng P1.1 bilyon kung saan hanggang nitong September 2020 ay naipamahagi na ang P815 milyon noong January hanggang August.

Mayroon pang ongoing distribution para sa natitirang balanse P322 milyon na ang expiry dates naman ay mula CY 2021 hanggang CY 2023.

Habang ang malapit nang ma-expire na commodities, base sa COA report nakalagay na ang DOH Central Office ay may isang bilyong nearing expiry o mga suplay na malapit nang mapaso.

Ayon sa DOH, nitong Sept 30, 2020, lahat ng produkto ay nakumpleto na ang distribusyon sa pagitan ng buwan ng January hanggang August 2020.

Kaugnay nito, kinikilala naman ng DOH ang mga isyu na ipinupukol ng komisyon at kinikilala ang mahalagang papel nito upang masiguro na ang mapagkukunan ng gobyerno ay maayos na inilalaan at ginagamit lalo na sa panahong ito ng COVID-19.

“We are one with the Commission on Audit and e are closely working with them in deploying and dispatching commodities in a timely manner.I thank the many hardworking men and womn of DOH who have successfuly found a way to address these issues. Despite the pandemic, the DOH has continued the distributuion of medicine and supplies ” pahayag ni Health Seceatry Francisco Duque III.

Nagpatupad ang DOH ng reprma sa nagdaang mga taon upang matugunan ang mga isyu, ayon sa kalihim.

Ito ay sa pagpapabuti sa pagbuo ng dedicated Prourement and Supply Chain Management Team (PSCMT) at muling pagbuo ng Disease Prevention and Control Bureau (DPCB) ,ang in-charge na tanggapan sa pagtukoy ng mga commodities at supply ng pangangailangan sa kaslusogan ng publiko na ibibigay sa mga yunit ng pamahalaang lokal. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)