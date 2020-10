Contact sa Ombudsman ng mastermind sa ‘pastillas’ scam, pinaimbestigahan ni Risa

Manila, Philippines-Ibinunyag ng isang mambabatas na kabuuang P99.6 bilyong halaga ng Marcos assets, na umano’y bahagi ng ill-gotten wealth ng pamilya, ang nililitis pa rin. Sa House plenary debates sa panukalang 2021 budget, hiniling ng mga mambatas kay Bulacan 1st District Rep. Jose Antonio Sy-Alvarado na nagtatanggol sa funding proposal ng Department of Justice, na magbigay ng update sa ginagawang pagsamsam sa umano’y mga nakaw na yaman ng Marcoses. Ayon kay Sy-Alvarado, ang kabuuang halaga ng nililitis pa o total value of assets under litigation ay kulang P100B o P99.6 bilyon ay mayroon pang inaasikasong 88 kaso ang Presidential Commission on Good Government. Kasama na umano nito ang mga Marcos jewelry collection na nagkakahalaga ng P1.8 bilyon. Aniya, dapat sundin ang due process dahil karapatan din naman ng pamilyang Marcos na malinis ang kanilang pangalan sakali na hindi naman totoo na itong mga bagay na ito ay kanilang ninakaw. “At sakali naman na mapatunayan na ito ay parte ng ill-gotten wealth, sana naman ay mai-distribute kaagad o maibigay kaagad sa gobyerno upang ang kulang P100-bilyon na hinahabol na yaman ay magamit ng pamahalaan lalong-lalo na sa mga programang pangmahirap upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan,” dagdag pa ng mambabatas. Sinabi naman ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate na umabot sa punto na may kumakalat na mga revisionist narratives na walang ginawang kasalanan ang diktador na si Marcos at ang pamilya niya at kanyang mga crony na walang nakaw na yaman, na walang human rights violations sa panahon ng diktadura. “Hindi totoo ‘yan dahil tayo mismo sa Kongreso at sa ilang mga desisyon ng Korte Suprema, it was already affirmed that there were human rights violations, there were ill-gotten wealth, there is still ill-gotten wealth that has to be recovered,” aniya pa. Binanggit pa ni Zarate na ipinasa ng Kongreso ang Marcos’ Victims Compensation Law na pumapayag sa mga human rights victim sa panahon ng rehimeng Marcos na tumanggap ng kabayaran mula sa nabawing kayamanan. RNT