CONTACT TRACING NASA KAMAY NA NG DILG, LGUs

INILUNSAD ng United States Agency for International Aid kamakailan sa bansa ang isang programang naglalayong protektahan ang kalikasan sa kabundukan at karagatan kabilang ang pagpapatigil sa mga pang-aabusong ginagawa rito.

Ang proyektong Sustainable Interventions for Biodiversity, Oceans, and Landscapes (SIBOL) ng USAID sa ilang lugar sa bansa ay may pondong P1.1 bilyon bilang ayuda nito sa gobyerno upang paunlarin ang mga paraan ng makabuluhang paggamit ng yaman sa kalikasan na magpapalakas naman ng negosyo rito ngunit nakasaalang-alang pa rin ang pagdepensa ng ecosystem nito.

Katuwang ng USAID sa pagpapatupad ng SIBOL ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) kung saan layunin nito na mapangalagaan ang yaman ng kabundukan at karagatan na pangunahing pantawid-gutom ng mahihirap na mamamayan ngayong krisis.

Pangungunahan ng RTI International, isang US-based non-profit organization dito, ang pagpapatupad ng naturang proyektong nakatuon sa pagbibigay ng technical assistance, pagpapalakas ng institusyon, tulong sa nabanggit ng programa at research ng iba’t ibang sektor sa bansang katuwang ang Center for Conservation Innovations, Forest Foundation Philippines, Internews, Zoological Society of London, The Resources, Environment at Economics Center for Studies.

Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni DENR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs Juan Miguel T. Cuna ang nabanggit na proyektong malaking tulong umano sa mga programa ng ahensyang nagbibigay-proteksyon sa kalikasan upang lalo pang mapakinabangan ng taumbayan.

May malasakit talaga ang US sa bansa natin kumpara sa Tsina na nagbibigay ng tulong kapalit naman ng pag-angkin nito ng teritoryo natin sa West Philippine Sea (WPS).

Sabagay, matagal na kasing kaalyado ng ‘Pinas ang mga ‘Kano at hindi na rin makwenta kung ilang bilyon na ang naibigay nitong tulong sa atin lalo na sa larangan ng environmental protection.

Kaya kagaya ng pulso ng karamihan sa mga kababayan natin, mas gugustuhin pa ang mga ayudang ibinibigay ni Angkel Sam dahil bukal sa loob ang pagbibigay nito kesa sa makakaliwang Tsinoy na kaliwa’t kanan ang pang-aabusong ginagawa sa bansa nating animo’y sigang mga dayuhan din lang naman dito.

Para sa inyong komento o suhestiyon magtex sa 09999388537/email normanlaurio17@gmail.com/Facebook page Imbestigador Norman Laurio