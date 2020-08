COVID-19 cases bumababa na

2 hours ago







Manila, Philippines – Bumababa na ang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa Metro Manila kumpara sa nagdaan na tatlo hanggang apat na Linggo, ayon kay Deputy Chief Implementer and Testing Czar Secretary Vince Dizon.

“Ngayon po we’re very happy to report kasama ang Quezon City, nasa low double digit na lang nasa 20 percent, 30 percent na lang ang ating growth rate so ibig sabihin po bumabagal na ang pagdami ng kaso sa NCR kasama na ang Quezon City,” lahad ni Dizon.

Iginiit din ng testing czar ang pangangailangan at pagtitiyak ng LGUs na susuportahan sila ng NTF at Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF-EID).

“Kasi mahabang labanan pa ito eh. Kaya very important po iyan sa ating laban. Kasi hindi ibig sabihin na ngayon bumaba na ‘yung kaso hindi ibig sabihin na next week ‘di na tataas ‘yan,” paliwanag pa ni Dizon.

“Kasi kung hindi ka consistent kung hindi mo itutuloy-uloy maaaring bababa ka ngayon pero ‘pag medyo nag-lax ka ng konti, o medyo hindi mo tinuloy-tuloy ‘yung pagte-test, pagte-trace, pag-i-isolate, eh posibleng later on after a few more weeks, tataas naman ulit siya.”

Samantala, iniulat din ni Dizon na may mga grupo na ang kasalukuyang nasa Region VI at Bacolod.

Ito ay makaraang maitala ng Presidente sila Retired General Mel Feliciano and Department Environment at Natural Resources (DENR) Secretary Roy Cimatu sa Negros Occidental at Iloilo upang maaksyunan ang pagdami ng COVID-19 cases. RNT/FGDC