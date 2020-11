COVID-19 cases sa Pinas bumababa na – DOH

Manila, Philippines – Sa loob ng labing walong araw ay natapos na ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang panibagong isolation facility sa Quezon City University.

Ayon kay Secretary Mark Villar, layon ng itinayong mobile helath facility na agad maibukod ang mga mild at asymptomatic COVID-19 cases .

Sa pamamaraang ito ay agad na maiwasan ang pagkalat ng virus sa mga kalapit lugar.

Ayon pa sa kalihim,ang bagong pasilidad ay dahil na rin sa pangangailangan na madagdagan pa ang mga helath infrastracture sa National Capital region o NCR

Base naman sa design standards ng DPWH task Force to Facilitate Augmentation of Local and National Health Facility ang bagong isolation facility .

Mayroon itong 12 units ng 40-foot container vans na ginawang 48 air-conditioned rooms at nilagyan ng double beds para dumami ang kapasidad ng bawat kwarto.

Bukod dito, mayroon ding dalawang storey medical workers’ quarters na kumpleto ng toilet at air-conditioning units para masigurado na komportable at ligtas ang temporary housing ng mga frontliners. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)