COVID-19 ‘di tapat katakutan; paghahanda, pagtugon sa protocol kailangan

Manila, Philippines – “Hindi natin kailangang matakot.”

Ito ang reaksyon ng Department of Health (DOH) kaugnay sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na nakakatakot ang COVID-19 dahil may bakuna na.

Sa virtual press briefing, sinabi ni Health Usec Maria Rosario Vergeire na kailangan lamang maging vigilant, laging handa, aware at cautious bukod pa sa pagsunod sa minimum public health standards at health protocol.

“Napaka encouraging ang artikulo about Pfizer but of course we have to temper our expectations, kailangan grounded pa rin tayo sa realization o sa reyalidad natin na andiyan pa rin ang virus” ayon pa sa opisyal.

Payo ni Vergeire, kailangang ginagawa pa rin natin ang preventive measures at hindi kailangang matakot lalong lalo aniya lumalakas ang loob nating lahat dahil alam natin na padating na ang mga bakuna kung saan naging maganda aniya ang indikasyon na ipinapakita sa mga trials na ginagawa. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)