COVID-19 sa PNP pumalo na sa 6,083

Pero sinabi ni Tolentino na bagama’t nais nilang makita ang malinis at patas na mga financial report, ayaw umano muna nitong bigyan pa ng panibagong sakit sa ulo ang organizing committee dahil sa nararanasang coronavirus pandemic.

Sa ginanap na online meeting ng POC general assembly nitong Miyerkules, inaprubahan ang mosyon nina athletics chief Philip Ella Juico at archery head Atty. Clint Aranas na itakda sa Oktubre 10 ang deadline para makasunod ang PHISGOC.

Sinabi nina Juico at Aranas na sapat na ang panahon para sa operating arm ng 30th SEA Games upang tapusin ang report, kasama na ang audited na financial statement sa mga ginastos sa event.

Paliwanag naman nina Tolentino at Gastanes, ang nararanasang COVID-19 pandemic ang pangunahing rason kaya naantala ang PHISGOC report.

Pero tugon nina Juico, Aranas at Hontiveros, dapat masunod ang kasunduang pinirmahan ng Philippine Sports Commission, POC at PHISGOC noong Agosto 14, 2019, na requirement para sa pamahalaan na ilabas ang P6-bilyong inilaan para sa biennial meet.

Lumagda sa kasunduan sina PSC chairman William Ramirez, Tolentino at Ramon Suzara, na presidente ng PHISGOC Inc. at chief operating officer ng SEA Games.Rico Navarro