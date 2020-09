COVID sa PNP 4,179 na

Manila, Philippines – Isang dating mataas na opisyal ng Bulacan Press Club Inc habang pulis 21 sa lalawigang ito ang nagpositibo sa COVID-19 ngayong araw. Sa impormasyong nakalap ng Remate news,noong August 27 ay nagpa-swab test ang mamamahayag dahil sa pananakit ng buong katawan at tinatrangkaso. Ayon sa kanyang may bahay,ngayong araw lamang nila nakuha ang resulta ng swab test ng mister nito na symptomatic. Aniya,maaring nakuha ng mister niya ang virus nang dumalo ito noong ipagdiwang ang ika-442 pagkakatatag ng lalawigan ng Bulacan. May hinala din siya na posibleng nakuha ng mister nito ang virus sa kanyang pamamalengke sa kanilang lugar. Sinusulat ang balitang ito,wala pang koordinasyon sa pamilya ng pasyente ang health office sa kanilang lugar. Sa ngayon,maayos naman ang pakiramdam ng pasyente at nagpapagaling,Dagdag ng may bahay nito Kaugnay nito, sinabi naman ni Bulacan Press Club president Jenny Raymundo sarado ngayong linggo ang kanilang tanggapan at araw-araw dini-disinfect. Hindi naman alam ni Raymundo ang mga nakasalamuha ng kasapi nila. Samantala,umabot na sa 21 pulis naman na naka-destino sa lalawigan ang nagpositibo. Ito ang nalaman ng Remate news sa Bulacan Police Information Office. Pinilit kunin ng Remate ang lahat ng datos ng mga nagpositibong pulis sa tanggapan ng Provincial Health Office sa Malolos subalit sarado na ito. Dick Mirasol III