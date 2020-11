Dagdag-bawas ni Velasco sa 2021 budget inalmahan

Manila, Philippines – Pinapurihan sa Senado sina Senate President Vicente Sotto III at Senado Edgardo “Sonny” Angara sa kasipagan at pagtitiyaga sa pagpasa ng House bill No. 7727 o ang panukalang P4.5 trilyong national budget sa takdang panahon sa ginanap na hybrid session nitong Huwebes.

Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel “Migz” Zubiri, isang inspirasyon sa kasamahan sina Sotto at Angara dahil palagi silang nasa Senado tuwing may deliberasyon sa badyet sa kabila ng maraming kinahaharap na hamon.

Kabilang sa binanggit na hamon ni Zubiri ang pananalasa ng ilang bagyo, kawalan ng suplay ng kuryente at banta ng corona virus 2019 (COVID-19).

“We salute you sir for a job well done. Even when we had a scare last week, when we thought we have Covid in our midst, you still came back the next day and continued with your job. You are an inspiration to all of us Mr. President,” ayon kay Zubiri.

Samantala, umani din ng papuri si Angara sa pangunguna ni Senador Joel Villanueva sa kanyang matiyagang pagkilos upang maipasa ang badyet sa tamang panahon.

“This is just to commend and congratulate our good friend, our seatmate and our brother, the hardworking chairperson of the committee on Finance, Sen. Sonny Angara for his dauntless efforts to pass the budget on time and walk the extra mile in sacrificing for the betterment of our people. Congratulations to the entire institution,” lahad ni Villanueva.

Sinabi naman ni Senador Grace Poe na responsive at compassionate ang inaprubahang badyet upang tulungan tayo sa landas ng pagbabangon sa gitna ng pandemya.



“It must go hand-in-hand with a correct fiscal policy, relevant spending and airtight accountability,” ayon kay Poe.



Aniya, dapat maramdaman ng mamamayan ang badyet sa pamamagitan ng tulong panlipunan at pang-ekonomiya na lilikha ng oportunidad para sa kabuhayan at trabaho, ayudahan ang sinalantang lugar at magbigay ng serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon at palawakin ang productive capacity ng ating bansa.

“We, in the Senate, will be unceasing in performing our oversight functions to see to it that every peso goes to where it is appropriated and acts of misspending will be dealt with,” punto pa ni Poe

Sa botong 22-0-0, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang naturang panukala saka isasailalim sa bicameral conference committee hearing at aaprubahan muli ang resulta nito saka ipapadala sa Office of the President. Ernie Reyes