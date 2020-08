Dagdag-bawas sa presyo ng langis asahan sa Setyembre

Manila, Philippines -Sa halip na makaengganyo ng mas maraming kliyente, samu’t saring reklamo ang bumulaga sa Facebook page ng Globe Telecommunication Company na nagtatampok sa kanilang mga produkto at serbisyo, partikular na sa kanilang Globe Platinum. Sa naturang FB page, sirang-sira ang slogan ng Globe na “Better Rakets, Better Comebacks, Better Care, Better Lives and Recreate Better Days.” Ito’y dahil iba ang naging kahulugan ng sinasabi ng Globe na “recreate an extraordinary life with Globe Platinum” sa panahong ito ng pandemyang coronavirus disease 2019. Ayon sa ilang reklamo ng Globe subscriber, tinawag na makapal ang mukha ng kompanya at nakahihiya dahil sa panahon ng pandemya, tanging ang Globe ang nagpuputol ng linya ng kanilang mga kliyente sa gitna ng home quarantine. “Globe Platinum ba kamo? Baka Globe Platito treatment n’yo sa amin. Pinakawalanghiyang kompanya ang Globe sa nangyaring pandemic na ito. You cut my outgoing call for more or less 4 times. Ang kapal n’yo,” ayon sa isang subscriber. “In this pandemic where people have anxieties and fear of going out, #GLOBETELECOM would automatically disconnect ur line and give u 7days to settle. After that, they will charge u for the whole month of service u didnt get coz there were days that u were d/c. Im a platinum holder and i pay on time, it just so happen that my due date fell on an MECQ but they happily did so to d/c my line. This is so unfair…akala mo tatakasan,” komento naman ni Dar Mallen Larracas. Reklamo naman ng Globe Platinum subscriber na si Jerome De Jesus Sucgang, “I have 44GB monthly data for Platinum Plan 3799. Habang may bagong promo ang prepaid subscribers na 8GB+1GB wifi for 7 days for Php90 (32GB+4GB wifi at Php360 a month). Nasaan ang katarungan? Napag-iiwanan na nang sobra ang postpaid subscribers! Buti na lang matatapos na ang contract ko in 2 weeks!” May reklamo rin ang ilang subscriber sa tila-electronic reply ng Globe at sa kawalan ng customer service na agarang tutugon sa mga hinaing laban sa kanila. “Ehh, ano namang magagawa nitong useless na website n’yo? Wala naman kayong customer service na pwdeng kausapin puro bot lng kayo. Useless!!!!!,” himutok naman ni Harley Sy. “Globe Telecom ganyan lang sagot n’yo? Sa pagbabasa ko ng comments malalaman ko may prepaid promo pala kayo na ganon! P3,799 din ako! Platinum user ever since tapos ganun???? Baka gusto nyo babaan na lang para fair!,” reaksyon naman ni Chrystel Miver. Naghahanda na ng class suit ang mga umano’y nabiktima ng Globe sa kanilang palpak na serbisyo. RNT