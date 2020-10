Dagdag-eroplano mula Brazil, kailangan ng DND – Lorenzana

Manila, Philippines – Inakusahan ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda ang University of the Philippines na pinagkakaperahan o ginagatasan lang nito ang DENR. Diin ni Antiporda, nakapagbigay ang DENR sa UP ng halagang nasa kalahating bilyon simula noong 2016 hanggang sa taong ito ngunit puro para lang sa konsultasyon at wala ni anomang imprastraktura na ginawa ang unibersidad. “Kalahating bilyon ang binayaran sa kanila simula 2016 hanggang taong ito. Kalahating bilyon na puro lang konsultasyon, walang infrastructure. Kalahating bilyon ang binayaran natin sa UP na ‘yan,” ani Antiporda. Dagdag pa nito, “Bakit kayo naniningil sa gobyerno? Matapos kayong pag-aralin ng taumbayan, matapos kayong maging iskolar ng taumbayan, sisipsipin niyo ang dugo ng ating kababayan sa rami ng kinuha niyong pondo!” Ginawa ni Antiporda ang akusasyon makarang kunin ang reaksyon nito sa alok ng UP Diliman Institute of Biology na tumulong sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Naunang sinabi ng mga taga-UPDIB na dapat mangrove o punongkahoy na pantubig ang inilagay sa lugar na tinatabunan ng dolomite ngayon dahil mura lang ito. Ayon pa kay Antiporda, “Tapos ngayon, gumagawa kami ng maganda, kailangan magbayad kami sa inyo. Huwag naman. “Hindi niyo karapatang batikusin ito dahil bayaran kayo. ‘Yun lang po ang masasabi ko sa UP. Uulit-ulitin ko: bayaran kayo,” he said. Sa huli, hiniling ni Antiporda sa Commission on Audit na busisiin ang ibinayad ng DENR sa UP. RNT