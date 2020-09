DAGIT (IKA-14 LABAS)

First time sa ‘Pepito Manaloto’ viewers ang nakita at narinig ang personal na karanasan ng Covid-19 survivor na si Michael V. Sa episode na ‘yon ay ang special comeback ng magaling na Kapuso comedian. Napuno ng good vibes ang Kapuso viewers lalo at pinasalamatan ni Bitoy ang kanilang loyal fans. Sa episode na ‘yun ay binigyan ni Michael V ng inspirasyon at pag-asa ang mga manonood lalo na sa panahon ngayon ng pandemya kung saan ay puro negative ang nakikita at naririnig sa TV. Nagpasalamat nga kay Bitoy ang mga viewers at ang mga netizens na nakapanood ng episode na ‘yun dahil natuto silang kumapit at magkaroon ng paniniwala lalo na kapag dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang buhay. Hindi naman kaila ang sinapit ni Michael V nang kinapitan siya ng Covid-19 at nanatili pa rin siyang matatag kung saan ay napagtagumpayan niya ang mahirap na pagsubok. Noel Asinas