DAGIT (IKA-7 LABAS)

Manila, Philippines – Sumabak na rin sa BL (Boy Love) series ang award-winning young actor na si Miggs Cuaderno via ‘Unlocked Anthology – Neo and Omar.’ Kasama ni Miggs dito ang newcomer na anak ni Wendell Ramos na si Saviour. Ano ang role ni Miggs sa nasabing LGBTQ serye? Sagot ni Miggs, “Ako po si rito si Neo na ang magulang ay isang frontliner na nurse.” Aminado si Miggs na nagulat siya nang nabasa ang script dahil may accidental kissing scene sila rito ni Saviour. Kuwento ng Kapuso actor, “Noong binasa ko po ang script, e, tumakbo ako agad kay mommy. “Nang nakita ko na may kissing scene, e, sinabi ko po na hindi ko kayang gawin. “Natawa nga po sa akin si direk Adolf dahil alam niyang 16 years old pa lang po ako. “Ayun, na-convince na rin po ako na gawin ito. “Nandiyan naman po si mommy na hindi po ako pababayaan at iga-guide ako sa lahat ng gagawin ko,” sabi niya. Paano kung intrigahin siya, pagdudahan ang kanyang gender at sabihing bumigay na si Miggs?? “Alam ko po sa sarili ko kung ano ako at ano ang gusto ko po. “Sinasabi rin mismo ng mga ka-work kong mga award-winning directors like direk Joel Lamangan na ang mahusay na aktor ay kayang gawin ang lahat ng roles na ibinibigay sa kanya at nadya-justify ang acting. “Kasi po mahirap po talaga siya dahil hindi mo ‘yun usual na ginagawa kaya matinding pag-aaral po sa pag-arte ang kailangan.” Dagdag pa niya, “Kung pagkakamalan naman po ako na bading, compliment na po ‘yun sa akin kasi napapakita ko ang pagka-effective ng acting ko. “Nasa kanila na po ‘yun basta ako, alam ko na lalaki ako at iyan po ang sagot ko sa lahat ng nagtatanong sa akin.” Okay lang ba sa kanya na gumawa ulit ng ganitong BL series? Tumawa muna si Miggs bago sumagot, “Depende po if maganda story at ano role ko po. “Pero ayaw ko sanang ma-stereo type sa role.” Nonie Nicasio