Danilo Yang itinalagang PACC commissioner

Manila, Philippines – Nagbabala si ACT-CIS Party-list Rep. Eric Go Yap sa publiko laban sa mga grupong nasa likod na nagpapakalat ng maling impormasyon.

Ito ay makaraang madawit ang kanyang pangalan sa umano’y ‘misleading’ na impormasyon.

Tinutumbok ni Yap dito ang umano’y linyang “Mga Frontliner, nagpapagamit para pabagsakin ang gobyerno.”

“I never said that. I strongly deny this statement came from me,” paliwanag ni Yap.

“There is a political motive to all these. Medical frontliners are the victims here,” giit pa nito na ito ay isang fake news.

“My previous statement was made in the context of some people taking advantage of COVID issues for their own political interest. That is crystal clear.”

“Nowhere in that statement that I said anything about our medical frontliners willingly allowing themselves to be used for others’ political agenda.” RNT/FGDC