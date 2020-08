Dayuhang may asawang Pinoy, anak kailangan pa rin ng visa

Manila, Philippines–Inihayag ni Senator Bong Go na hindi lang magpopokus sa PhilHealth ang lilikhaing “Task Force” kundi maging sa lahat ng ahensiya ng pamahalaan na nakalubog o may nakasistema nang katiwalian, kagaya ng Bureau of Customs. “Hindi lang naman po PhilHealth ang may problema, alam natin na may iba pang mga ahensya dyan na kailangang gamutin para tuluyang matanggal ang corruption sa kanilang sistema. Halimbawa nito ay ang customs,” ayon kay Go. Sinabi ng senador na hindi titigil si Pangulong Duterte na labanan ang corruption kaya mabilis na tinutugunan ng Chief Executive ang hinaing ng taumbayan at ang panawagang magkaroon ng isang Task Force na may kakayahang linisin ang mga ahensyang laganap ang anomalya at panagutin ang mga mapatunayang may sala. Umaasa siya na sa paglabas ng kautusan ng Pangulo kahapon, inaasahan niya na ang Task Force— sa pangunguna ng DOJ, kasama ang Ombudsman, COA, CSC, OES, at sa tulong rin ng PACC — ay gagawin ang lahat upang matuldukan na ang mga problema sa PhilHealth. “Bibigyang diin nito ang problema sa kabuuan ng organisasyon, sa loob at baba ng ahensya, na sanhi ng tinatawag nating ‘deeply rooted and systemic corruption,” anang senador. “With more teeth, we expect this Task Force to discharge its key mandates without fear or favor and with greater haste. These mandates shall include the authority to initiate thorough investigation, conduct audit and lifestyle checks, recommend suspensions, prosecute and file cases, and ensure that those accountable be put in jail,” aniya pa. Bilang chairman ng Senate committee on health, hiniling niya sa lahat ng ahensiya ng gobyerno na makipagkooperasyon at suportahan ang isasagawang imbestigasyon ng Task Force. “Habang nilalabanan natin ang COVID-19, hindi rin tayo titigil hanggang mabigyan ng mabisang lunas ang malubhang sakit na dulot ng corruption sa buong sistema ng gobyerno,” ani Go. Si Go ang nagrekomenda kay Pangulong Duterte na ikonsidera ang paglikha ng Task Force na magsisiyasat sa mga katiwalian sa PhilHealth. Pangungunahan ang Task Force Department of Justice, katuwang ang Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commissio, Office of the Executive Secretary at Presidential Anti-Corruption Commission. Sinabi ni Go na pagkatapos na “talupan” ang mga anomalya sa PhilHealth, isusunod nito ang mga ahensiya na talamak o nakasistema na ang kurakutan kagaya sa hanay ng mga opisyal at tauhan ng Bureau of Customs. “Itong isyu sa PhilHealth, halos taon taon na ito iniimbestigahan ng Senado. Nakailang palit na rin tayo ng liderato, pang-apat na PhilHealth President na ito, at nagkaroon na rin ng board revamp, pero mukhang nasa loob ng ahensya at sa baba talaga ang problema,” ani Go. Sinabi ni Sen. Go na ang magiging papel ng Task Force ay mag-imbestiga, mag-file ng kaso, magrekomenda ng suspension, mag-lifestyle check, mag-audit at maglagay sa kulungan ng mga opisyal at empleyado na mapatutunayang nagnanakaw ng pera ng taumbayan. Hindi lang aniya ang mga nasa taas kundi pati rin ‘yung mga kawani ng gobyerno na nasa ilalim ng Civil Service ay maparurusahan kapag napatunayang parte ng maduming sistema ng korapsyon. “Hindi titigil ang Pangulo sa kampanya nito laban sa korapsyon. Walang makakapigil at mas lalong walang pinipili na kakampi o kalaban ang Pangulo. Basta korapsyon, hihiritan at tutuluyan ka niya,” anang mambabatas. RNT