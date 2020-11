Delivery boy sabog ang bungo sa mga holdaper

Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya, sakay ang biktima sa tricycle kasama ang live-in partner na si Analisa Paragsa nang bigla na lamang silang harangin ng anim na lalaki na armado ng baril at mga nakasuot ng bonnet.

Sinasabing binaril ng mga suspek ang gulong ng tricycle ng biktima saka siya binaril sa ulo at likurang bahagi ng katawan na agad niyang ikinamatay.

Kuwento ni Paragsa, nagdeklara ng holdap ang mga suspek at kinuha sa kanya ang bag na may lamang pera at cellphone.