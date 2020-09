Demotion sa mga nars, tinanggi ng DOH

4 mins ago







Manila, Philippines – Kinikilala ng Department of Health (DOH) ang pagsisikap ng mga nurse at kanilang kahalagaan lalo na ngayong pandemya.

Kaya naman isinulong ng Department of Health ang pagtataas ng kanilang sahod para mabigyan sila ng karampatang pagkilala o recognition.

Ito ang inihayag ni Health Usec Maria Rosario Vergeire sa isang online media forum kaugnay sa hinaing ng mga nurse sa umanoy nangyayaring demotion sa kanilang hanay.

Paliwanag ni Vergeire, hindi demotion kundi niretitle lamang ang kanilang plantilla positions.

“So it is not really demoting them but just retitling” ayon pa kay Vergeire.

Ayon pa kay Vergeire, may ganito nang hakbang ang DBM kasama sa pakikipagtulongan ng Civil Service para maisaayos ang plantilla positions sa gobyerno.

“Minsan kasi nagkakaroon ng confusion, duplication kaya inaayos nila yan nire-retitle, but no demotion” ayon pa kay Vergeire.

Gayunman, sinabi ni Vergeire na tinitignan na ng kanilang Magna Carta Council ang kapakanan ng lahat ng health care workers para makapagbigay ng tamang gabay para mga hinaing ng mga nurses. Jocelyn Tabangcura-Domenden