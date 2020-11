Deodorant 1 sa 5 tinatangkilik ng Pinoy online shoppers

Manila, Philippines-Hiniling ng Office of the Solicitor General sa pamumuno ni Jose Calida na mag-inhibit si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa Marcos-Robredo election protest case, makaraang ihain ni dating Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. ang kahalintulad na mosyon. Iginiit ng OSG na may kinikilingan si Leonen laban sa pamilya Marcos at inantala nito ang protesta na humahamon sa panalo ni Vice President Leni Robredo sa halalan may apat na taon na ang nakararaan. Si Calida nama’y nangampanya para kay Marcos sa halalan noong 2016. Sinabi ng OSG na dapat malaman ng taumbayan kung sino talaga ang nanalo sa vice presidential race. Unfair umano sa nakaupong bise presidente na akusahan ng pandaraya at lalong unfair sa nagprotesta na bigyan siya ng maling pag-asa sa napakabagal na progreso ng protesta. Idinagdag pa ng OSG na ang pagtangging mag-inhibit ay makasisira sa reputasyon ng isang independent judiciary at posibleng sinomang matalo sa kaso ay sasabihing hindi nabigyan ng due process dahil sa magkasalungat na expectations. Nauna rito, sinabi ni Marcos na hindi nila pinag-usapan ni Calida ang tungkol sa election protest. RNT