DepEd dumistansya sa  learning hubs ng OVP

Manila, Philippines – Malaki ang paniniwala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na ginagamit lamang bilang “pawn” ang Philippine International Trading Corporation (PITC) ng ilang ahensiya ng pamahalaan upang magtago ng pondo.

Sa pahayag, sinabi ni Drilon na ginawang “taguan” ng pondo ang PITC upang maiwasan ng mga ahensiya ang obligasyon na ibalik ang hindi nakagamit nan pondo sa national treasury at maiwasan panagot sa procurement law.

“It appears like government agencies are using PITC to skirt the end-of-the-year validity of appropriations. Inilalabas po nila ang pera bago mag-lapse or expire ang appropriation,” ayon kay Drilon sa privilege speech nitong Martes na nanawagan ng imbestigasyon.

Tanong ni Drilon: Isa pa itong scheme? “PITC is being used as a pawn. PITC effectively provides a mechanism to hide inefficiencies in government.”

“Instead of returning to the General Fund the money that they cannot utilize, it seems that government agencies deposit the funds in PITC. Billions of pesos in public funds are parked in the bank accounts of PITC.”

Ipinaliwanag ni Drilon na nakatakda sa batas na kapag hindi nagamit at nagastos ang pondong nakalaan sa isang ahensiya sa pagtatapos ng taon, mapapaso ang appropriations at dapat ibalik ang pondo sa National Treasury.

“This will negatively affect their absorptive capacity and can be used by the Department of Budget and Management (DBM) to reduce their appropriation in the next budget cycle,” punto pa nito.

Sinabi ni Drilon na isang lantarang paglabag sa General Provision ng General Appropriations Act ang pagtabi ng hindi nagagamit na pondo sa PITC na nagtatago sa sistema ng pagbili ng produkto at serbisyo upang maiwasan ang end-of-the-year validity ng pondo.

“Section 10 of the GAA mandates reversion of funds when the terms have expired or when they are no longer necessary for the attainment of the purposes for which the funds were established,” saad ng senador.

Ito malamang aniya ang dahilan kung bakit lumago nang lumago ang “consumer deposit” sa PITC sa loob ng limang taon – mula sa P4.8 bilyon noong 2015, tumalon ito sa P33.4 billion sa 2019.

Iginiit pa ni Drilon na ayon sa kanyang source, ginagamit ng ilang ahensiya ang PITC upang maiwasan ang pananagutan sa procurement law dahil sa bawat pagbili ng kompanya, walang pananagutan ang mother agency o source agency na hindi Mananagot sa bid process ang head of the procureing entity (HOPE) kundi ang PITC.

“Kung may problema man sa bidding, labas na ang ahensya.”

“I believe that this practice of improper, or shall I add dishonest, handling of public funds has become a bad habit in government,” punto pa nito. Ernie Reyes