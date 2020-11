DepEd nakakuha ng 73% approval rating sa Pulse Asia survey

Manila, Philippines – Nakatakda nang gumawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng card para sa national ID system ayon sa itinatakda ng batas dito. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na gumawa na sila ng sampol sa araw na ito mula sa mga makina na kayang maglabas ng 154,000 araw-araw. Sinabi ng BSP na gagastos ang pamahalaan ng P30 sa bawat ID card o kabuuang P3.4 bilyon para sa nasa 116 milyong Filipino. Lalamnin ng ID card ang Philippine Identification System (PhilSys) number na nakatalaga sa bawat indibidwal, ang kanyang buong pangalan, larawan ng buong mukha, sex o kasarian, araw ng kapanganakan, blood type at address. Lalamnin din nito ang biometric information gaya ng iris scan o sa mata, fingerprint at litrato. Sa pamamagitan ng national ID, masasama ang bawat Filipino sa usaping pananalapi at digitalisasyon para sa madaling transaksyon sa pamahalaan at maging sa pribadong sector. Hakbang-hakbang ang paggawa ng BSP ng paggawa ng ID card at ibabatay ito sa mga makakalap na impormasyon ng Philippine Statistics Authority (PSA). Unang maisasalang ang unang siyam milyon mula sa mga mahihirap na pamilya na nagparehistro noong Oktubre 12, 2020 kahit lumalabas na nasa 3.3M pa lang ang naitala. Kukunan sila ng mga impormasyon ukol sa buong pangalan, larawan ng buong mukha, sex o kasarian, araw ng kapanganakan, blood type at address bilang Step 1 at susunod naman bilang Step 2 ang biometric information na magsisimula sa Nobyembre 25 at gagawin ito sa PhilSys registration centers. Sa 2021 matatanggap ang PhilSys number o PSN at susunod na rito ang Phil ID kung tawagin bilang Step 3. Tuloy-tuloy nang isasagawa ito hanggang sa magkaroon lahat ng Phil ID sa pamamagitan ng pagpaparehistro simula sa Enero 2021 sa buong kapuluan. RNT