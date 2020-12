DepEd patuloy na pinaiigting ang edukasyon, pagsasanay sa mga guro

Manila, Philippines – Mananatiling bukas ang ibat- ibang ospital at health facilities ngayong Holiday Season .

Ito ay ayon kay Health Secretaruy Francisco Duque III kung saan nais ng kagawaran na manatili pa rin ang “skeletal force” lalo na at may banta pa rin ng Covid-19 sa bansa.

Sinabi ng kalihim na nais nilang maging operational ang mga laboratory at ospital sa Pasko at bagong taon at tiyakin na mayroong skeletal force upang patuloy ang operasyon.

Paliwanag ng kalihim , ito ay dahil hindi natin masasabi kung kakailangan ang testing kaya mas mainam na mayroon nang nakahanda o bukas na laboratory sa Pasko at Bagong Taon.

Aniya, kapag special holidays ay lagi namang may skeletal workforce para masiguro na may available sa oras na kakailanganin. Jocelyn Tabangcura-Domenden