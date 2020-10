DepEd, PCTA lumagda para sa libreng broadcast lessons sa TV 

Manila, Philippines-Kinwestyon ng ilang mambabatas ang pagiging epektibo ng public bidding sa mga kontrata para mapababa ang singil sa kuryente dahil ang ‘least costs’ ay ‘di nangangahulugan ng mababang ‘power costs.’ Sa deliberasyon ng 2021 budget ng Department of Energy, idinepensa ni Zamboanga Rep. Manuel Dalipe, na makatutulong ang implementasyon ng competitive selection process o public bidding para matiyak na ang mananalong bid ang pinakamababang halaga para sa power rates. Nabatid na nag-isyu ang DOE ng circular na nag-aatas sa lahat ng electricity distribution firm na sumailalim sa public bidding bago lumagda sa kontrata na magreresulta sa pagbaba ng halaga ng kuryente. Gayunman, sinabi ni APEC Party-list Rep. Sergio Dagooc na hindi mangangahulugan na magmumura ang halaga ng kuryente dahil sa pinakamababang bidding. Binatikos din ito ni Nueva Ecija Rep. Ria Vergara at sinabing hindi ito ang solusyon para mapababa ang singil sa kuryente. Samantala, isinulong ni Baguio Rep. Mark Go na ibalik ang pondo ng DOE para sa isa sa mga proyekto nito na makatutulong sa pag-unlad ng renewable energy source sa bansa. Nabatid na P2.6B ang panukalang budget ng DOE para sa susunod na taon subalit P2.1B lang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management. RNT