Deposito ng natural gas sa Malampaya, lalagpas sa 2024 – Cusi

43 mins ago







Manila, Philippines – Sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na lalagpas pa sa taong 2024 ang suplay ng natural gas mula sa Malampaya natural gas field sa Palawan. Ginawa ni Cusi ang pahayag bilang tugon sa napababalitang maaaring ubos na ang deposito ng natural gas sa nasabing lugar sa nasabing taon. Ipinaliwanag ng kalihim na ang kontrata sa pagmimina ng Shell at Caltex, may-ari ng 90 porsyento ng nasabing minahan, ang magtatapos ngunit hindi ang deposito nito. Matatandaang bago magtapos ang kontrata, nag-aplay ang nasabing mga higanteng kompanya ng langis ng ekstensyon o pagpapalawig ng kanilang kontrata at operasyon subalit hindi pa maliwanag kung naaprubahan ito o hindi. Ang mga planta ng kuryente na nakatayo sa Batangas ang pangunahing gumagamit ng natural gas bilang panggatong sa mga ito habang nagbebenta rin ang Shell at Caltex sa ibang bansa ng nasabing produkto mula sa Malampaya. Kaugnay nito, mayroon na umanong limang terminal ng liquefied natural gas na inaprubahan ng pamahalaan para itayo sa bansa. Target ng pamahalaan na magiging sentro ng LNG ang Pilipinas sa Asya at nakikipag-agawan dito ang Singapore at Thailand. Sakali umanong maubos ang deposito sa Malampaya at hindi pa rin makadiskubre ang bansa ng ibang deposito na mamimina, kukunin umano sa mga LNG terminal ang suplay ng natural gas para magamit ng mga planta ng kuryente at iba pa. RNT